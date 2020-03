Coronavirus: De Poli, 'mettiamo in quarantena le polemiche'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Stamane, come ogni giorno, in Senato a lavoro. Come classe dirigente abbiamo il dovere, oggi -non domani- subito, di rispondere alle domande degli italiani. Non è più rinviabile un Piano Marshall a 360 gradi per scongiurare un’emergenza economica e sociale. Dobbiamo pensare al ‘dopo’ e non solo giustamente alla guerra contro il virus. Mettiamo in quarantena polemiche e polemicucce. Abbiamo il dovere di dare questo messaggio agli italiani: noi ci siamo!". Lo scrive su Facebook il senatore Udc Antonio De Poli.