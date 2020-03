Coronavirus: Costa, 'anche csm conferma nostri rilievi su braccialetti elettronici'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Il parere del CSM sulla detenzione domiciliare evidenzia i medesimi rilievi che fin dal primo giorno sottoponiamo al Governo. Condizionare la detenzione domiciliare alla disponibilità dei braccialetti elettronici, pur sapendo che non ce ne sono in numero adeguato, significa volere una norma vuota, inattuabile, inefficace. Auspichiamo che venga dato parere favorevole al nostro emendamento al Senato che prevede l’immediato approvvigionamento di 10.000 braccialetti elettronici”. Lo sottolinea, in una nota, il deputato di Forza Italia Enrico Costa.