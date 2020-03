Coronavirus: Conte ribadisce, 'sì governo a confronto con forze politiche per rilancio'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Il governo è favorevole, lo ribadisco, ad un percorso di condivisione con le forze politiche" di opposizione per "le misure di rilancio del Paese. Dobbiamo riuscire a trasformare quest'emergenza in momento di opportunità per una crescita sostenibile ed equa". Così il premier Giuseppe Conte, nell'informativa sul Covid-19 in Aula al Senato.