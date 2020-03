Coronavirus: Comincini (Iv), 'aumentare test per avere quadro reale'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “I numeri dei morti per Covid19, ancora oggi, ci dimostrano che la situazione è drammatica. Temo però che questa situazione non fotografi la realtà dei fatti. In un’analisi pubblicata oggi sul Corriere della Sera è emerso che in diverse realtà i morti provocati dal Coronavirus è di molte volte superiore ai dati ufficiali". Lo sottolinea il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini.

"Il numero di decessi, rispetto alla media nei mesi gennaio-marzo degli ultimi anni, risulta impressionante, come nel caso di Bergamo e Nembro, comuni molto colpiti. Altri casi lo confermano. Questo potrebbe significare che molti decessi non vengono classificati come Covid-19. E ciò, semplicemente, perché non si fanno i tamponi alle persone decedute”.

"Io sono convinto che vinceremo questa battaglia, ma credo che per combatterla al meglio e in modo più rapido ed efficace, sia di vitale importanza capire quale sia la reale situazione nella quale ci troviamo. Bisogna insistere perché i test sulla popolazione aumentino: vanno effettuati su categorie mirate come i sintomatici, i casi sospetti ed i contatti, oltre ovviamente agli operatori sanitari. Permetteremo così di tracciare in modo corretto una situazione che, ad oggi, sembra avere ancora troppi punti oscuri. Ed anche di poter prendere decisioni adeguate alla realtà”.