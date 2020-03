Coronavirus: Bernini a Conte, 'siamo qui per collaborare, non per obbedire'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Siamo qui per collaborare e intendo, per collaborare, 'lavorare con', interagire, ascoltare e raccogliere parte delle indicazioni. Siamo qui per collaborare, non per obbedire". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo Fi, in aula al Senato nel dibattito dopo l'onformativa dal premier Giuseppe Conte.

"Noi ci siamo a queste condizioni, vogliamo collaborazione e non obbedienza. La nostra non è una presenza di testimonianza ma una presenza attiva", sottolinea Bernini.