Coronavirus: 414 pazienti ricoverati in Sicilia, 68 in terapia intensiva e 33 morti

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - Cresce il numero delle persone positive al Covid-19 ricoverate in Sicilia. Sono ricoverati 414, ossia 15 in più rispetto a ieri. Sessantotto si trovano in terapia intensiva, mentre mentre 681 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 36 e le vittime 33 (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania). A fornire i dati, aggiornati alle 12 di oggi e trasmessi all’Unità di crisi nazionale, è la Presidenza della Regione siciliana. Il prossimo aggiornamento avverrà domani.