Catania: stipendi Amt, assessore Sicilia 'da Regione versati 1,2 mln'

Palermo, 26 mar. (Adnkronos) - "Il Governo Musumeci ha regolarmente stanziato e messo in pagamento oltre un milione e 200mila euro di contributo mensile in favore dell'Azienda metropolitana trasporti di Catania con mandati bancari, indirizzati al Comune etneo, risalenti allo scorso 23 marzo". Lo rende noto l'assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone, a seguito delle notizie sul temporaneo mancato pagamento degli stipendi da parte dell'Amt di Catania.

"Abbiamo così tenuto fede all'impegno - prosegue - a non far mancare i fondi regionali a quei settori che attendono gli stanziamenti di nostra competenza, come appunto quello del trasporto pubblico. Continuiamo così a riversare risorse fresche nelle tasche di imprese e lavoratori, risorse vitali in questo momento di grave emergenza dovuto all'epidemia di Coronavirus".