Iren: in 2019 ricavi +5,8%, utile netto sale a 237 mln (2)

(Adnkronos) - I risultati ottenuti nel 2019 confermano il percorso virtuoso degli ultimi cinque anni anche grazie alla crescita organica, pari a 36 milioni di Ebitda, supportata da tutti i segmenti di business, alle sinergie (10 milioni di euro di Ebitda) e a una solida base clienti nei settori energetici pari a 1,815 milioni in aumento di oltre 33.000 unità rispetto al 2018.

Con riferimento all’emergenza Coronavirus, secondo l’Ad Massimiliano Bianco "la solidità economico finanziaria e l’eccellenza gestionale e industriale raggiunta in questi anni ci consentono di affrontare anche situazioni emergenziali, come quella che stiamo vivendo, con la fiducia di poter raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Industriale approvato a settembre 2019. La resilienza del nostro modello di business basato principalmente su attività regolate e quasi regolate e le azioni organizzative e gestionali adottate in questo periodo ci consentiranno di limitare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid19".

Sull’emergenza in corso il Presidente Renato Boero ha voluto "ringraziare tutti i dipendenti di Iren che stanno continuando a garantire con l’efficienza di sempre, e con modalità innovative rispetto al passato, l’erogazione dei servizi essenziali sui territori in cui opera il Gruppo. Oggi, più che mai, questo per Iren significa essere vicino ai propri territori". Il Consiglio di Amministrazione di Iren ha infine approvato il Bilancio di Sostenibilità 2019. Tra i risultati più significativi si segnala la distrettualizzazione del 50% delle reti idriche gestite dal Gruppo, attività che ha consentito una riduzione delle perdite di rete pari al 33,4% a fine 2019 e l’incremento del livello di raccolta differenziata del Gruppo al 67,3%.