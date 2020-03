Coronavirus: Pazzali, 'tra pochi giorni primo modulo ospedale Fiera Milano' (2)

(Adnkronos) - Poi, dice, "saranno i medici e gli ospedali che gestiranno questa struttura a pianificare l’organizzazione di questo tipo di ospedale. Oggi è il sesto giorno di lavoro, abbiamo detto che dovremo fare meglio dei cinesi. Lo faremo sicuramente in termini di qualità, perché non sarà un lazzaretto, e rispetteremo anche il tempo che ci siamo dati, che sono quei dieci giorni che ci siamo posti come limite".

L'ospedale è stato disegnato "secondo le indicazioni della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, insieme a degli specialisti che fanno ospedali tutti i giorni. Avrà radiologia, tac, sale di formazione per i medici, tutto quello che un ospedale ha nel gestire questo tipo di emergenza”.