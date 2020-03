Coronavirus: Orlando, 'imprese soffrono, daremo risposta ancora più forte'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Io capisco la difficoltà delle imprese però sono stati stanziati 25 miliardi in una settimana. Non è una cosa semplicissima. E' un primo segnale per far fronte a un blocco che non credevamo così lungo. Tutti sappiamo che le imprese stanno soffrendo tantissimi e sappiamo di dover dare una risposta più forte". Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Porta a Porta. "Serve avere fiducia gli uni negli altri".