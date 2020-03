Coronavirus: Occhiuto, 'oggi non contiamo errori ma diamo disponibilità anche se non chiesta'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Ci sarà il tempo per fare la contabilità degli errori ma oggi le offriamo la disponibilità di Forza Italia, anche se non ha avuto l'umiltà di chiederla, non nell'interesse del governo ma nell'interesse degli italiani". Lo ha affermato Roberto Occhiuto, vicecapogruppo di Fi alla Camera, intervenendo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Tuttavia, ha puntualizzato l'esponente azzurro, "pretendiamo che il governo ci ascolti e abbia rispetto delle nostre proposte", consentendo quindi all'opposizione di partecipare alla stesura dei provvedimenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus.