Coronavirus: Morani, 'ospedali da campo militari anche nelle Marche'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Per affrontare l'emergenza coronavirus anche nelle Marche l'Esercito potrebbe allestire ospedali da campo, sul modello di Bergamo, Crema, Cremona e Piacenza. Anche nella mia regione la situazione in alcuni ospedali è molto critica e vanno trovate soluzioni veloci e alternative. Non mancano le strutture in cui, in pochi giorni, i nostri militari potrebbero realizzare presidi sanitari in cui accogliere molti pazienti, garantendo loro le cure necessarie". E' la proposta che lancia la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani (Pd).

"Penso ad esempio - aggiunge - alla fiera di Pesaro o a quella di Ancona. A Bergamo, in particolare, sono stati allestiti 250 posti letto nell'area dell'Ente fiera grazie all'esperienza di chi ha portato soccorso in varie parti del mondo, dal Kosovo allo Sri Lanka. Una capacità che possiamo sfruttare anche nelle Marche. Il governo e la Protezione Civile insieme al Commissario Arcuri possono sostenere questa soluzione dando un contributo concreto ad affrontare la crisi. Insieme ce la faremo!".