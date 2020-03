Coronavirus: Monti, 'Draghi nome eccellente per uscire da crisi'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “In genere ci vuole una personalità fuori dall’agone politico per dirigere uno sforzo comune di questo genere, il nome di Mario Draghi è sicuramente un nome molto eccellente” per guidare un eventuale governo cosiddetto di salute pubblica. Lo ha affermato Mario Monti ai microfoni di Sky Tg 24.

"Siamo venuti fuori dalla crisi del 2011/2012 -ha ricordato l'ex premier- perché tutti i partiti presenti in Parlamento, il M5S non era c’era ancora, ad eccezione della Lega hanno accettato di mettere l’interesse del Paese davanti ai propri interessi elettorali. In questo modo hanno approvato provvedimenti, che poi avranno anche rinnegato, che hanno permesso all’Italia di salvarsi".