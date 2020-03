Coronavirus: Gubitosi, 'lasciare lavorare il Governo, trovare soluzione Ue'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Penso che in Europa alla fine prevarrà la razionalità per fronteggiare la crisi economica, e che i nostri problemi non potranno essere ignorati perché saranno comuni a tanti altri paesi e quindi sarà necessario trovare una soluzione europea. Per quanto riguarda il governo, io credo che sia necessario lasciarlo lavorare: quando la sera vedo la conferenza stampa della Protezione civile, non penso se hanno lavorato bene o male ma a come posso dare una mano a Borrelli". così l'ad di Tim Luigi Gubitosi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.