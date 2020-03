Coronavirus: Gasparri, 'no complottismo ma servizio Rai conferma flagello Cina'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Non ho mai creduto a tesi complottistiche, anzi le ho sempre smontate. Però ho verificato con i vertici della Rai l’autenticità del servizio del Tgr Leonardo del 2015 che dimostra come i cinesi avessero attuato esperimenti sul coronavirus che poi hanno portato alle conseguenze odierne. Il video è autentico e racconta cose che spiegano quello che accade oggi. Fatte le opportune verifiche, non è il caso di addebitare al dittatore comunista Xi Jinping la responsabilità di quanto sta accadendo nel mondo? La Cina sarà chiamata a risarcire in termini materiali e morali quel che sta accadendo? Sono stati i suoi esperimenti a causare questa tragedia?" Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

"Basta vedere questo filmato, lo ribadisco, autentico. Nessun complottismo, pura verità. La Cina -sottolinea l'esponente azzurro- è il flagello del mondo. Forse è ora che dica la verità. Cosa che da sempre nascondono, usando una abietta dittatura come strumento di oppressione del proprio popolo e di aggressione nei confronti del pianeta”.