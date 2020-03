Coronavirus: Fontana, 'si conferma rallentamento numeri ma non molliamo presa'

Milano, 25 mar. (Adnkronos) - I numeri del coronavirus in Lombardia sembrano continuare a rallentare. Lo ha detto il governatore Attilio Fontana, al punto stampa di oggi. "Questa sensazione di rallentamento della crescita nei numeri è costante, ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa, anzi diamo una motivazione in più ai cittadini a restare in casa", ha spiegato.

"Con queste misure i risultati si portano, se dovessimo alzare il piede sarebbe un disastro", ha aggiunto.