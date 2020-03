Coronavirus: Fiorini (Fi), 'Conte ascolti nostre proposte su golden power'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - “Da giorni chiediamo a gran voce che lo Stato difenda i suoi asset strategici e le nostre piccole e medie imprese da eventuali atti di sciacallaggio da parte di concorrenti internazionali, e non solo, anche attraverso lo strumento del golden power a difesa dell’italianità delle nostre imprese strategiche e del made in Italy. Sembra che anche Conte si sia convinto di questa assoluta necessità e siamo certi, dal momento che ne va anche della sicurezza nazionale, oltre che della tenuta del nostro sistema produttivo, che il premier coinvolgerà tutte le forze politiche, che ci ascolterà e farà tesoro delle proposte che abbiamo avanzato”. Lo afferma Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività produttive della Camera e responsabile del Dipartimento eccellenze italiane di Forza Italia, che invita a "una cabina di regia per una strategia nazionale di rilancio economico in parallelo all’emergenza Coronavirus".