Coronavirus: D'Incà, 'mascherine a Cina su programma protezione civile Ue'

Roma, 25 mar. ((Adnkronos) - "Nell'ambito delle iniziative di solidarietà alla popolazione cinese, promosse dalla comunità internazionale a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19, a fine gennaio le autorità cinesi hanno presentato alle autorità italiane una richiesta di dispositivi di protezione. Il 6 febbraio la Commissione europea ha attivato il meccanismo unionale di Protezione civile e il ministero degli Affari esteri ha risposto al meccanismo europeo di Protezione civile organizzando un volo umanitario per la Cina per il trasporto di dispositivi medico-sanitari, raccolti per la maggior parte dalla comunità cinese in Italia e materiali donati dalla cooperazione italiana". Lo ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo, su incarico del ministro della Salute, al Question time della Camera ad un'interrogazione presentata da Fratelli d'Italia.

"Il volo umanitario -ha aggiunto- è atterrato all'aeroporto internazionale di Pechino, la donazione è stata presa in carico dalla Croce rossa cinese per l'impiego ai fini del contenimento dell'epidemia, contribuendo così a mettere sotto controllo il primo focolaio planetario".