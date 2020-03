Coronavirus: D'Incà, 'Italia non sola nel mondo grazie a sua generosità'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Lo spirito di solidarietà con cui il nostro Paese ha sempre mostrato vicinanza alle popolazioni colpite da calamità è riconosciuto in tutto il mondo e anche in questi giorni riceviamo attestati di conferma dai numerosi Paesi che si stanno adoperando con analogo spirito, inviando squadre di operatori sanitari, strutture logistiche di supporto e dispositivi medici. L'Italia non è sola ma è circondata da quella solidarietà e dall'amicizia che per prima ha inteso assicurare con generosità ai Paesi messi a dura prova dall'epidemia". Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo, su incarico del ministro della Salute, al Question time della Camera ad un'interrogazione presentata da Fratelli d'Italia.