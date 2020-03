Coronavirus: Conte, 'golden power? Pronti ad agire, difenderemo asset'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Stiamo studiando dettagliatamente il provvedimento dello scudo del golden power e, sotto la regia di palazzo Chigi, siamo pronti ad agire per difendere gli asset industriali e aziendali del nostro Paese senza precluderci di allargare l'intervento ad altri settori strategici". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani.