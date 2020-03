Coronavirus: Casellati, 'domani Conte e Azzolina in Senato'

Rom, 25 mar. (Adnkronos) - Informativa del premier Giuseppe Conte domani alle 10 sulle misure per l'emergenza Coronavirus e informativa del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sulle iniziative concernenti alla prosecuzione dell'anno scolastico in corso. Lo ha comunicato in aula al Senato la presidente Elisabetta Casellati.

Sempre domani, inoltre, vi saranno comunicazione della presidente Casellati sul calendario dei lavori che dovrà essere definito dalla capigruppo. La riunione inizierà a breve e si terrà, per motivi di sicurezza, nell'aula di palazzo Madama.