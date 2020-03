Coronavirus: Vono (Iv), 'su lavoro nero parole Provenzano inaccettabili'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Le affermazioni del ministro Provenzano sul lavoro nero sono inaccettabili. Chi lavora in nero ha per anni tolto risorse al settore pubblico, sanità compresa. Sostenerlo al Sud ed in ogni parte d'Italia, significa dare una mano e legittimare la malavita". Lo afferma la senatrice di Italia viva Silvia Vono.

"Penso che ci si possa rialzare da questa drammatica crisi -aggiunge- intervenendo con misure diverse dal dare soldi della collettività a chi, invece, li ha sempre sottratti. Sarebbe uno schiaffo a tutti quei lavoratori onesti che in questo momento continuano a fare sacrifici".