Coronavirus: Verducci (Pd), 'Parlamento sovrano, rafforzare Cura Italia'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - 'Il Parlamento è sovrano, e nella pienezza delle sue funzioni deve discutere e, ove occorre, modificare e rafforzare il decreto varato dal governo, vitale per la tenuta sociale ed economica del Paese a fronte della drammatica emergenza sanitaria in corso". Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci.

"Governo e Gruppi parlamentari, a partire da quelli della maggioranza, trovino un metodo per lavorare insieme -esorta- in modo da non vanificare l'iter parlamentare, quanto mai necessario anche al fine dell'approvazione del decreto con il più vasto consenso delle forze parlamentari e sociali".