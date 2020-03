Coronavirus: supporto telefonico per i medici di Hal Allergy con Avalon Counseling

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Hal Allergy in collaborazione con Avalon Counseling mette a disposizione un servizio di counseling telefonico della durata di un mese per il personale medico e sanitario impegnato sul fronte coronavirus in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte. Il servizio, partito ieri, consiste in una chiamata diretta, senza bisogno di prenotazione.

"L’obiettivo è quello di offrire un sostegno immediato a professionisti tra i più esposti nel fronteggiare questo momento di difficoltà, il cui benessere è fondamentale non solo, come per noi tutti, a livello personale, ma anche nell’esercizio di un’attività lavorativa essenziale rivolte alla collettività", spiega una nota.

Per usufruirne è sufficiente chiamare il numero 06 69310443, per avere un colloquio immediato, gratuito, senza prenotazione. Il servizio sarà attivo per un mese, tutti i giorni dalle 17 alle 20. Il servizio sarà ottemperato dai professionisti Avalon secondo il rispetto della riservatezza e del segreto professionale (articoli 7 e 8 del codice deontologico di riferimento visibile sul sito www.ancore.org).