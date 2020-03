Coronavirus: sindaco Messina sale su traghetto per San Giovanni 'Servono controlli'

Palermo, 24 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Messina Cateno De Luca questa mattina è andato di nuovo agli imbarcaderi del porto per "controllare gli automobilisti che arrivano in traghetto da Villa San Giovanni", in Calabria, come aveva già fatto ieri sera fino a tardi. Pochi minuti fa è salito a bordo del traghetto che lo porta sull'altra sponda. "Vediamo se è tutto in regola sullo Stretto", dice. Stamattina sono state 28 le auto controllate all'arrivo a Messina.