Coronavirus: sindacati, Regione Lombardia si vergogni, tuteli personale sanità

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Mentre noi continuiamo a denunciare che alle operatrici e agli operatori della sanità e del socio sanitario assistenziale, ai medici di medicina generale e delle cure primarie, a tutto il personale che, in prima fila, sta fronteggiando il Covid-19, mancano i dispositivi di protezione individuale, Regione Lombardia cosa fa? Scarica su di loro, con tanto di delibera, le responsabilità. Vergogna". Lo affermano i sindacati di categoria Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl della Lombardia.

Attraverso l’ultima delibera regionale "si chiede a lavoratrici e lavoratori di autocertificare la propria temperatura basale e il proprio stato di salute e così stanno procedendo le Asst sul territorio, scaricando su chi lavora e rischia il contagio le responsabilità penali". Regione Lombardia "prima annuncia misure a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e poi, alla prova dei fatti, li prende in giro. È inaccettabile. Si metta subito fine a questa vergogna, che scredita come non mai l’istituzione lombarda", continuano i sindacati.

"Medici, infermieri, tecnici, operatori socio sanitari e ogni altro lavoratore e lavoratrice delle strutture ospedaliere pubbliche e private, Asp, Rsa, inclusi i dipendenti delle cooperative sociali, in quanto particolarmente esposti al contagio vanno protetti e monitorati attraverso i tamponi. Lo ribadiamo: va adottata una profilassi specifica", concludono.