Coronavirus: Sala, 'Ambrogini 2020 a chi in questi giorni lavora per noi'**

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Gli Ambrogini 2020 a chi sta lavorando nei giorni dell'emergenza coronavirus. E' l'idea (e anche il sogno) del sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Gli Ambrogini - dice nel suo video quotidiano sui social - sono di competenza del consiglio comunale, il sindaco non mette becco, anche se negli anni passati mi ero permesso di consigliare persone comuni. Ecco, quest'anno questo suggerimento lo farò in maniera più decisa: penso sarebbe molto bello e giusto premiare con gli Ambrogini 2020 alcuni rappresentanti di quelle categorie che stanno lavorando per noi e sono illustri sconosciuti".

Il sindaco fa un elenco: "Chi lavora in ospedale, chi in un supermercato, chi tiene aperta una panetteria o una macelleria, chi fa parte delle forze dell'ordine, chi guida un tir o un mezzo pubblico, chi fa parte dell'informazione, chi tiene aperta un'edicola, chi si occupa di pulizia, di manutenzione o fa il tassista".