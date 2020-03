Coronavirus: Mulè, 'governo scongiuri chiusura rifornimento carburanti'

Roma, 24 mar. Adnkronos) - “Da alcune ore le associazioni che rappresentano coloro che assicurano la funzionalità degli impianti di rifornimento dei carburanti hanno annunciato che da mercoledì chiuderanno tutti gli impianti in Italia: dalle autostrade a quelli in città. Si tratta di un annuncio gravissimo in un momento drammatico per il Paese. A distanza di alcune ore da questa comunicazione non c’è ancora nessun segnale da parte del governo. È bene che questo segnale arrivi, forte e deciso al più presto per scongiurare quella che sarebbe l’ennesima cattiva gestione di questa emergenza. Si discuta immediatamente con queste categorie e si trovi la soluzione alle loro richieste”. Lo chiede Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei Gruppi azzurri di Camera e Senato.