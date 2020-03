Coronavirus: Gelmini, 'bene Conte in Parlamento ma non su totalità vita'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Finalmente il presidente del Consiglio, dopo tanti scivoloni ed errori comunicativi, annuncia, così come chiesto a gran voce da Forza Italia, di voler coinvolgere maggiormente il Parlamento in merito ai futuri provvedimenti per affrontare l’emergenza Coronavirus". Lo sottolinea Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera,

"Conte -aggiunge- verrà a Palazzo Madama e a Montecitorio una volta ogni due settimane e l’esecutivo trasmetterà per tempo ogni nuova iniziativa legislativa ai presidenti delle Camere. Dopo le dirette su Facebook un passo avanti doveroso, anche se speriamo di non dover impegnare le Camere per discutere 'sulla totalità della vita', ma su atti e fatti concreti di cui il Paese ha drammaticamente bisogno. Più trasparenza, più coinvolgimento del Parlamento e, speriamo, meno approssimazione”.