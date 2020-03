Coronavirus: Gallera, 'contagiati Lombardia salgono a 30.703'

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - In 24 ore i contagiati da coronavirus in Lombardia salgono a 30.703 casi, con +1.942 infettati in più. Sono i dati dell'assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera. "E' un po' più alto rispetto a ieri, che erano saliti di +1.555 ma più basso di quello di due giorni fa, che era di 3mila". Il dato è probabilmente "dato da un'anomalia di Monza, con dati caricati oggi rispetto a ieri".