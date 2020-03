Coronavirus: Faraone, 'dl 'Cura Italia' va cambiato, Iv farà emendamenti'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Ieri avete chiesto e ottenuto la presenza di Speranza e Azzolina in Senato. "I ministri -dice Faraone- devono stare in seduta permanente in questo periodo con le due Camere. Siamo tutti convocati ad oltranza ed è ora opportuno parlamentarizzare scelte e decisioni che riguardano il presente ed il futuro di tutti"

Avete anche chiesto che Arcuri sia in videocollegamento con la capigruppo del Senato. Che cosa volete chiedere al commissario? "Al commissario Arcuri in particolare vogliamo chiedere informazioni e chiarimenti riguardo alle mascherine e alle protezioni individuali. Vogliamo capire a che punto siamo. È inaccettabile che si debba morire per mancanza di presidi sanitari".