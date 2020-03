Coronavirus: domani scioperano anche imprese lavorazione carta e cartone

Milano, 24 mar. (Adnkronos) - Slc-Cgil, Fistel e Uilcom Lombardia dichiarano per domani lo sciopero di 8 ore in tutte le aziende dei settori industriali della lavorazione della carta e del cartone e della stampa.

"In questa situazione - spiegano -riteniamo che le decisioni assunte dai governi regionale e nazionale non siano sufficientemente adeguate a garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Non si ha il coraggio di imporre e vigilare su condizioni minime di sicurezza nei luoghi di lavoro e non si vogliono realmente bloccare le realtà produttive non indispensabili".

I sindacati regionali si dicono "costretti a prendere una decisione necessaria. Non possiamo stare in silenzio e permettere che passino come essenziali produzioni che non lo sono affatto. Non possiamo pensare che, per esempio, stampare le schedine del lotto, i volantini della grande distribuzione o la carta da parati siano beni necessari. Non possiamo pensare che oggi questo Paese abbia bisogno delle scatole per i beni di lusso o per i profumi. Non possiamo permettere che in una situazione di assoluta gravità ed emergenza si giochi sulla salute e sulla vita delle persone".