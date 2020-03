Coronavirus: Conte, 'decidere quali attività essenziali complicato, cosa mai affrontata'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Decidere di chiudere interi comparti individuando di punto in bianco quali sono le attività essenziali e non essenziali è una operazione complicatissima. L'Italia non ha mai affrontato problematiche di questo tipo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Stiamo facendo degli aggiustamenti -ha aggiunto il premier- è una cosa complicata, perchè le filiere produttive sono molto integrate".