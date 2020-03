Coronavirus: Conte, 'ben venga aiuto esercito, ma Forze Ordine lavorano bene'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Noi stiamo già utilizzando l'Esercito: con il personale medico militare, con pattuglie nell'ambito dell'operazione 'strade sicure' e stiamo riconvertendo quei militari anche per integrare l'intervento delle Forze dell'Ordine. Però vorrei anche dire che il lavoro delle Forze del'ordine è efficace, efficiente, hanno fatto tantissimi controlli. Quindi ben venga l'aiuto dell'Esercito, però i cittadini non devono pensare che in questo momento la tenuta dell'ordine pubblico debba essere esclusivamente affidata ad un'immagine di militarizzazione dei centri abitati". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.