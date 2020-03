Coronavirus: Celletti (Topnetwork), 'pronti a dare gratis software per tracciare contatti'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Di fronte all’emergenza coronavirus, le nuove tecnologie possono offrire un aiuto per tracciare i casi positivi e i loro contatti. Il sistema Phonelog, prodotto realizzato in Italia da Secucube srl in collaborazione con Topnetwork Spa, è uno di questi strumenti che potrebbe permettere di segnalare gli spostamenti dei cittadini che risultano ufficialmente contagiati. Il sistema, infatti, permette l’analisi dei tabulati telefonici o dei dati ottenibili dai gestori telefonici e consente di tracciare gli spostamenti degli utenti "attenzionati". Un sistema questo che l’ad di Topnetwork, Franco Celletti, intende proporre “gratuitamente” al Governo italiano per dare il proprio contributo all’emergenza coronavirus.

Il tracciamento dei movimenti di numeri di telefono, se effettuato con le dovute precauzioni, spiega all’Adnkronos l’ad di Topnetwork, Franco Celletti, "non espone i cittadini a problemi di privacy ma può aiutare la comunità intera nella lotta contro la pandemia in corso”. Nel tracciamento delle persone infette, spiega infatti, “possono essere intraprese attività volte ad anonimizzare i dati, prima che questi siano oggetto di analisi".