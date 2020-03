Coronavirus: Casellati, 'Parlamento è sorta di pronto soccorso'**

Roma, 24 (Adnkronos) - In questo momento il Parlamento "é una sorta di pronto soccorso, questa settimana stiamo esaminando ben quattro decreti". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ospite di 'Porta a Porta', dopo che nei giorni scorsi il conduttore Bruno Vespa lo aveva definito l'ospedale del Paese. Casellati ha poi sottolineando come "non ci sia stato un momento in cui l'attività" del Parlamento "sia cessata, quindi mi auguro cessino le polemiche".