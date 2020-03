Coronavirus: Boschi, 'istituire commissione paritetica ad hoc, Parlamento lavori'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "La Commissione Affari Sociali deve essere convocata permanentemente per fare sì che il governo possa venire a riferire ogni volta che il Parlamento lo riterrà utile". Lo chiede Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, durante la conferenza dei capigruppo della Camera.

"E' utile rafforzare lo scambio di informazioni costante tra governo e Parlamento, valorizzando la dialettica istituzionale. Le modalità per garantire la sicurezza dei partecipanti e impedire la diffusione del virus si troveranno, anche a partire da una soluzione a distanza in videoconferenza. Ora la Commissione Affari Sociali - spiega - dovrebbe deliberare una indagine conoscitiva, ma, ipotizzando una seduta comune con la Commissione Igiene e Sanità del Senato, si potrebbe giungere all'istituzione di una sottocommissione paritetica ad hoc".

"In un momento di emergenza che impegna tutto il Paese, in cui molto è chiesto alle cittadine e ai cittadini italiani, è necessario che il Parlamento continui a lavorare e contribuisca alle azioni che il governo sta mettendo in campo", conclude.