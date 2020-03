Coronavirus: Bettini, 'tavolo permanente, anche con opposizioni'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Il Pd ha dato una mano decisiva nel rispetto del suo ruolo e delle sue competenze. Ho l’impressione, tuttavia, che siamo ora ad un tornante decisivo". Lo scrive Goffredo Bettini su HuffPost. "A lungo andare, la pazienza dimostrata fin qui dal nostro popolo si può trasformare in rabbia e frustrazione. Ogni conflitto inutile, ogni smagliatura, ogni deresponsabilizzazione può diventare letale. Ed ecco perché ci vuole il massimo della concordia operativa e sui provvedimenti via via da assumere".

"Non credo a soluzioni politicamente pasticciate e strumentali; per esempio, un Governo di tutti per andare avanti in questa legislatura. Sarebbe una utilizzazione maldestra e alla fine improduttiva della tragedia in corso, per attuare operazioni politiche interessate e meschine. Credo piuttosto alla limpida proposta di Andrea Orlando circa l’esigenza in sede parlamentare di concordare alcuni dossier fondamentali di intervento per arginare il contagio e intraprendere un cammino di ripresa".