Coronavirus: Alleanza contro Povertà, 'intervenire subito a tutela più vulnerabili'

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - L'Alleanza contro la Povertà esprime "profonda preoccupazione" per gli effetti della pandemia di Covid-19 sulle fasce più fragili della popolazione. L'emergenza sanitaria "è già diventata economica e porterà a un drammatico aumento della povertà nel nostro Paese". Per questo, l'Alleanza ritiene "che per far fronte all'emergenza servano misure immediatamente esecutive per fare in modo che le persone non cadano in povertà. Sono inoltre fondamentali, sin da ora, misure adeguate a sostegno degli attori sociali e istituzionali del territorio a cui competono compiti di cura e di assistenza".

Per l'Alleanza contro la Povertà, "sarà necessario che il Reddito di Cittadinanza sia rafforzato per raggiungere tutte le persone in condizioni di povertà con interventi mirati, volti innanzitutto: a correggere criteri di accesso penalizzanti per le famiglie numerose, i minori e gli stranieri, che saranno ulteriormente colpiti dalla crisi in corso; a rafforzare la presa in carico delle persone in condizione di bisogno, attraverso un'implementazione dell’infrastruttura sociale sul territorio".

L'Alleanza chiede quindi "un confronto nel merito con le istituzioni, mettendo a disposizione esperienza e competenze maturate negli ultimi anni di azione sul tema della lotta alla povertà".