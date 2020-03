Coronavirus: Abi-sindacati, in banca solo con appuntamento in tutta Italia

Roma, 24 mar. (Adnkronos) - In banca solo su appuntamento su tutto il territorio nazionale. E' questa la soluzione individuata da Abi e sindacati al termine del tavolo che si è svolto oggi. "Alla luce di quanto contenuto in alcune delle più recenti disposizioni delle Autorità, che prevedono che le banche, nel garantire la continuità dei servizi previsti dai Dpcm 11 marzo 2020 e Dpcm 22 marzo 2020, devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti, le Parti individuano tale modalità di prenotazione con appuntamento quale soluzione da adottare su tutto il territorio nazionale", si legge nel verbale della riunione tra Abi e i sindacati Fabi, First - Cisl, Fisac - Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub.