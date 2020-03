Palermo: Mollicone, 'Fico intitoli un'aula a Enzo Fragalà'

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "Finalmente giustizia è, quasi, fatta per Enzo Fragalà. A 10 anni dalla tragica scomparsa, è stata anni resa giustizia ad un uomo assassinato dalla mafia per aver svolto il suo dovere di uomo di legge, anche se aspettavamo di vedere pene più severe per chi ha barbaramente ucciso. Lancio un appello al presidente Roberto Fico affinché possa accogliere la richiesta di intitolare un'aula all'ex parlamentare Fragalà, come esempio di lotta alla criminalità organizzata senza "se" e senza "ma". Così il deputato Federico Mollicone.