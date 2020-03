Coronavirus: Verini, 'richiamo Mattarella spinga ad agire su carceri'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Ancora una volta il Presidente della Repubblica interviene con determinazione e autorevolezza su un tema come quello del sovraffollamento delle carceri, che in presenza della drammatica emergenza sanitaria che stiamo vivendo rischia ogni giorno di esplodere e di creare conseguenze gravissime per la popolazione carceraria, per gli agenti e gli operatori della Polizia Penitenziaria, per la collettività". Lo sottolinea il responsabile giustizia del Pd, Walter Verini.

"Il richiamo di Mattarella deve spronare tutti - Ministro, Governo, Parlamento - ad andare oltre i primi passi compiuti e intervenire al più presto per abbattere davvero il grave sovraffollamento".