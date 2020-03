Coronavirus: Sileoni, 'in Pop Bari per sindacati difficile dialogo con commissari'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Banca Popolare di Bari, nonostante il commissariamento, è una delle banche italiane che non sta dando "un buon esempio" per quanto concerne l'organizzazione della sicurezza sotto emergenza Coronavirus secondo il segretario generale della Fabi, Lando Mario Sileoni. A Bari, in particolare, "i rappresentanti sindacali fanno fatica anche a parlare con i commissari per coordinare le operazioni di sicurezza per i lavoratori e la clientela", spiega all'Adnkronos Sileoni. Anche Banca Carige, che ha da poco terminato il suo commissariamento, "non dà le mascherine, nonostante l'abbiamo chiesto più volte. Questi sono i due fatti più eclatanti e clamorosi. Le due banche, che avrebbero dovuto dare l'esempio, sono quelle che non hanno preso iniziative".