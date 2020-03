Coronavirus: Renzi, 'critiche diffuse a diretta Fb Conte, staff faccia tesoro errori'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Palazzo Chigi è stato molto criticato per aver bloccato i programmi del sabato sera annunciando una diretta Facebook di Giuseppe Conte, andata poi in onda con un’ora di ritardo. Anche giornalisti tutt’altro che critici verso il Premier hanno scritto parole molto dure. Ma anche il Messaggero, il Corriere e la Repubblica". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Penso che le critiche siano utili e che sia importante cambiare il tono della comunicazione istituzionale di Palazzo Chigi: dirlo non significa fare polemica, ma dare una mano. Perché questo è il CoronaVirus, non il Grande Fratello. E la comunicazione deve essere rigorosa e istituzionale. In molti dicono: il problema non è la comunicazione, ma la direzione che stiamo prendendo. Capisco la critica. Ma attenzione: durante le crisi, la comunicazione è fondamentale perché aiuta a prendere l’una o l’altra direzione".

"Facciamo allora tesoro degli errori dello Staff della comunicazione: gli italiani stanno facendo benissimo, rispettando le regole e restando in casa da giorni. Cerchiamo di far sì che gli errori dei professionisti della comunicazione non danneggino tutti i sacrifici fatti dai cittadini. Siamo un grande Paese e ce la faremo".