Coronavirus: Renzi, 'bene Conte in aula, democrazia non va in quarantena'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Il Parlamento deve discutere. Ho chiesto che il Parlamento si riunisca perchè voglio dare una mano e perchè credo che sia il modo migliore per rispondere all'ansia delle persone. Come lavorano nei supermercati, si piò lavorare in Parlamento". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.

Anche perchè, aggiunge il leader Iv, "ci sono delle questioni di cui dobbiamo discutere a partire dalla carceri e poi si è capito come finiremo l'anno scolastico? Come si fa con la maturità? Penso che sia giusto che il Parlamento si riunisca a discuta. Ho visto che Conte ha dato la sua disponibilità a venire in aula, bene. La democrazia non va in quarantena".