Coronavirus: prima vittima al Parlamento Ue, è un collaboratore esterno

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Prima vittima al Parlamento Europeo per Covid-19. Si tratta di un collaboratore esterno, che lavorava presso la Dg Itec, vale a dire la direzione per l'innovazione e il supporto tecnologico. La notizia è arrivata con una mail ai dipendenti del Parlamento europeo, in cui si informa che il team in cui la vittima lavorava è stata contattata ed è supportata a livello sanitario e psicologico.