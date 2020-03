Coronavirus: Penna (M5S), 'Parlamento faccia la sua parte'

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "Mentre medici e paramedici sono in prima linea per fronteggiare un nemico insidioso e pericoloso, mentre le forze dell’ordine assicurano il rispetto di quelle regole disposte per fronteggiare questa epocale emergenza sanitaria, il Parlamento deve affiancare in prima linea queste categorie e fare la propria indispensabile parte". Così il deputato M5S Aldo Penna. "Per assicurare che non ci siano rischi di contagi i parlamentari italiani si sottopongano preventivamente al tampone per accertare la positività o auspicabilmente la negatività al Covid-19 e il parlamento riprenda i suoi lavori in piena funzionalità, ordinaria e straordinaria, nella certezza che nessun parlamentare sarà contagiato da un suo collega", conclude.

È un atto che dobbiamo al Paese: mentre è in atto una guerra, anche il parlamento e i suoi componenti sono al fronte.