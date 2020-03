Coronavirus: Pd fa punto su Milano, 'siano assicurate mascherine' (2)

(Adnkronos) - "Si è affrontato -si legge in una nota Pd- il tema sempre più rilevante della pressione sulle residenza sanitarie per anziani, dal momento che si stanno scaricando su queste strutture sempre maggiori richieste di accogliere pazienti dimessi dagli ospedali, difficilmente gestibili senza strumenti e risorse da parte di Regione Lombardia. In questo l’utilizzo dell’Hotel Michelangelo è un esempio virtuoso da seguire anche nei comuni della città metropolitana, con il necessario sostegno economico della Regione. Con i rappresentanti del governo si è discusso, inoltre, delle misure economiche contenute nel DL Cura Italia già varato e delle altre risposte che si dovranno costruire nel prossimo decreto di aprile, già annunciato dall’esecutivo, per far fronte alla particolare situazione di Milano e delle altre province lombarde più colpite dall’emergenza coronavirus".