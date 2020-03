Coronavirus: nel palermitano positivo un bimbo di 18 mesi

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - Ci sono tre nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus a Bagheria, tra cui un bimbo di 18 mesi. "Salgono così a 5 i casi di cittadini bagheresi positivi al coronavirus, più il paziente che era in cura presso il dipartimento del Rizzoli di Bagheria. Totale 6 - dice il sindaco Filippo Tripoli -A parte il piccolo di 18 mesi, gli altri due casi, un uomo sui 45 anni e l'altro ultrasettantenne, apparterrebbero tutti allo stesso ceppo dei primi due bagheresi già riscontrati positivi al virus. Ci fa ben sperare il fatto che escluso il bambino, gli altri casi sembrerebbero riconducibili allo stesso focolaio, quindi con un origine unica – dice ancora il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - Le condizioni di salute del piccolo che è ricoverato all'ospedale Di Cristina di Palermo sarebbero buone, resta sotto controllo in ospedale".

Il sindaco, augurando soprattutto alla famiglia del bambino "una pronta guarigione, vicinanza e affetto alla famiglia così come agli altri ammalati, nel corso della diretta ha ribadito che "sono state intraprese tutte le dovute azioni previste dal protocollo, messi in isolamento le persone a contatto e che l'Ente sta lavorando in stretta sinergia con l'azienda sanitaria provinciale. Riducete al massimo le uscite, solo per le necessità urgenti» riferisce il sindaco che ribadisce l'impegno del Comune, delle Forze dell'Ordine, dei medici", e aggiunge: "stiamo pensando di accelerare l'istituzionevdell'osservatorio breve, domani andremo a vedere un locale, lo faremo anche grazie all'aiuto di alcuni medici di base che ci hanno dato la loro collaborazione, una struttura per le attività di osservazione per quei possibili casi di cittadini che potrebbero essere colpiti da coronavirus".

«Stare a casa è una delle armi che abbiamo, dobbiamo rimanere a casa, so che ci sono cittadini che

vivono grosse difficoltà ma non c'è alternativa. Per questa fascia sociale io ho sollecitato

l'intervento del Governo nazionale e regionale» - dice il sindaco che sottolinea che:«oggi Bagheria

ha dato un buon esempio, per le strade non c'era nessuno. E' vero che tutti i negozi erano chiusi

ma sono certo che domani, nonostante i negozi aperti i cittadini rispetteranno le norme di

contenimento del virus».

Il sindaco ha terminato riepilogand