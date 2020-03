Coronavirus: leader industriali francese, 'riflettere al piano di rilancio economico'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Sono preoccupato ma sono anche fiducioso. Ci sarà una ripresa alla fine di questa pandemia. Dobbiamo restare dell'idea che l'economia ripartirà". Così ai microfoni della radio 'France Info', Geoffroy Roux de Bézieux, il presidente del Medef, la Confindustria francese. "Questa crisi - spiega- creerà chiaramente un effetto recessivo. Lo sappiamo tutti. L'importante è riflettere al piano di rilancio e come far ripartire rapidamente la nostra attività produttiva".

Il leader degli industriali transalpini sottolinea anche la necessità che lo Stati "pensi, al termine della crisi, a come premiare quelli che sono rimasti al fronte. Bisognerà ricompensare le persone che si sono mobilitate. Per la maggior parte delle imprese che lottano attualmente per la propria sopravvivenza versare un premio sarà molto complicato. Saranno poche quelle in grado di farlo".